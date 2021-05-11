根據TrendForce表示，自2019年躋身為全球第二大智慧型手機市場的印度，近期因新冠肺炎疫情日趨嚴重，民生經濟再次遭受重創，進而影響各大手機品牌的生產與銷售力道。TrendForce預估，2021年全球智慧型手機市場的年增幅度將因此自原先的9.4%，收斂至8.5%；生產總數約13.6億支，且未來不排除有持續下修的可能。

TrendForce進一步指出，目前全球前五大手機品牌三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo，皆有在印度設置產線或透過OEM廠協力產出，且比重逐年擴大，惟目前的產出仍以供應當地需求為主。依現階段當地生產情形來看，初估第二季至第三季共有1,200萬支的生產量會受影響，而印度全年生產總量將可能因此下滑7.5%。

印度除了因人口紅利造就的龐大的市場需求外，政府為了提振經濟創造就業機會，也祭出關稅優惠政策吸引外資落地，以加速供應鏈在地化，持續拉攏國際手機品牌擴大當地的生產比重，以穩固在全球手機市場的位置。據當地資料指出，第二波疫情主要重創中、高富裕階層，其將正面衝擊第二季消費表現，並進一步導致平均售價(ASP)下滑，因此，手機品牌廠勢必會視成品庫存狀況以調節全年生產計畫。

從印度前四大手機品牌銷售市占來看，依序為小米25%、OPPO23%、三星22%、Vivo16%，四者合計囊括86%，其銷售品項覆蓋市場主流消費100~250美元區間的產品，因此疫情擴大對各大品牌皆有衝擊。另從生產力來看，據悉目前多數工廠不受疫情影響仍維持正常營運，然而，隨著疫情擴散速度加快，不排除將對廣大的中低階勞動人口產生負面效應，TrendForce認為，若後續情況未緩解也將使關務停擺，甚至影響零組件運輸。

整體而言，倘若印度疫情未能於第二季獲得妥善控制，2021年下半年印度的景氣也將難以樂觀看待，屆時2021全年度手機生產量可能再度面臨下修。基於此假設，TrendForce提出熊市預測，不排除將今年智慧型手機生產總量的增幅再度下修至8%以下。

(時報資訊)