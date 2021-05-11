電信三雄公布4月成績單，中華電單月、累計每股獲利分別與0.37元、1.51元，穩坐電信雙冠獲利王。

中華電(2412) 4月份合併自結營業收入為163.4億元，較去年同期增加，主要因行動銷貨收入增加，行動服務營收轉為正成長，抵銷固網語音營收之衰退，營業淨利為37.5億元，稅前淨利為37.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為28.9億元，稅後EPS為0.37元，較去年同期增加，累計前4月稅後EPS為1.51元；與第二季財測達成率相較，營業收入達成率符合預期，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大(3045)4月份自結合併營收112.4億元，營業利益12.8億元，稅後淨利8.6億元，稅後EPS為0.30元。自結前四個月合併營收465.5億元，營業利益49.3億元，稅後淨利為37.0億元，稅後EPS為1.31元。

台灣大務長兼發言人俞若奚表示，4月受電商及5G兩大成長引擎合力推動，合併營收年增13%。電子商務表現持續亮眼，營收年增達23%。行動電信業務方面，好速成雙及mo幣多兩大優質方案有助用戶升轉5G，截至本月底5G月租用戶滲透率已達12%，行動服務營收持續兩個月呈年成長。獲利方面，4月份電信EBITDA轉為年增，同時合併EBITDA年成長進一步提升至5%，整體營運朝全年目標穩步前進。

遠傳(4904)4月遠傳合併總營收為63.59億元，年成長率達3.6%，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.99億元與6.46億元，單月稅後EPS為0.20元；累計至今年4月，遠傳合併總營收為271.95億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為90.98億元與24.57億元，累計稅後EPS為0.75元。

(時報資訊)