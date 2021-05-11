台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)4月合併營收雖年減5.95%；公司表示，目前接單再締新猷，對後續營運展望正向看待。

榮剛2021年4月自結合併營收為6.06億元，較去年同期減少5.95%，累計1-4月自結合併營收23.73億元，較去年同期減少18.48%。

榮剛表示，4月營收受到印度新冠疫情升溫封城以及海運塞港一櫃難求的影響，致使部分貨品必須延遞出貨，不過受惠於民生工業及鋼鐵產業需求增溫，繼3月接單創兩年新高之後，4月接單再締新猷。公司指出，鋼鐵需求強勁，工模具鋼、不鏽鋼、低合金鋼產品售價皆較往年表現理想，將可望帶動公司獲利表現值得期待。

榮剛指出，目前的總體環境條件，包括鋼鐵供需不平衡、碳中和議題、中國大陸取消鋼鐵出口退稅補助、美國2兆基建計畫、歐美關稅壁壘鬆動等，均可望為台灣鋼鐵產業帶來新一波榮景；公司在手訂單能見度佳，對未來營運展望維持正向看法。

(時報資訊)