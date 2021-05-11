富邦金(2881)4月自結稅後淨利133.75億元，較去年同期成長157%。累計今年前4月稅後淨利639.27億元，較去年同期大幅成長127%，每股盈餘(EPS)為6.25元。富邦金控4月單月稅後淨利、前4月稅後淨利以及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券4月及累計前4月獲利、每股盈餘亦同步寫下歷史新高。富邦金控4月底合併淨值8550億元，普通股每股淨值達76.32元，續創歷史新高。

富邦金控3月30日完成日盛金控53.84%股權交割後，富邦金認列日盛金4月投資收益2.22億元。

富邦人壽4月稅後淨利為95.01億元，較去年同期成長510%，累計前4月稅後淨利485.86億元，較去年同期大幅成長175%；台北富邦銀行4月稅後淨利18.32億元，累計稅後淨利67.91億元，較去年同期成長9%；富邦產險4月稅後淨利7.1億元，較去年同期成長136%，累計稅後淨利26.29億元，較去年同期成長47%；富邦證券4月稅後淨利6.62億元，累計稅後淨利23.69億元，較去年同期大幅成長349%。

(時報資訊)