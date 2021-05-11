智冠(5478)4月營收5.62億元，月減7％、年減21％。智冠表示，去年受惠子公司遊戲新幹線兩款新品上市，以及集團經銷合作的大型遊戲產品熱賣等因素，去年3月、4月營收基期較高，隨著集團IP授權紫龍遊戲開發之手遊《天地劫：幽城再臨》推出，授權分成將陸續於後續產生營收貢獻，以及子公司遊戲新品逐步上線，將增添營收動能。真好玩(8491)4月營收1.76億元，年增174.67％。真好玩表示，主要日前成功推出《劍是江湖2》(《九州幻想M》韓國版)及《ABYSSWALKER》(《天啟紀元》全球版)兩款遊戲海外有效貢獻。

遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行的手遊《三國群英傳M》，本周推出大型改版，4月起舉辦電競賽事活動「2021百萬爭霸賽」已完成預賽選拔，本月將陸續展開複賽及四強決選；另外今年與弘煜科(6482)聯合發行的國產經典戰棋手遊新作《風色幻想SP手機版》，也於上周規劃開啟粉絲團主題活動。

網龍(3083)已於上月正式授權自製手遊《吞食天地M》大陸營運，拓展市場版圖。智凡迪與韓國遊戲公司GONGGAMES Corp.原廠直營的擬真棒球手遊《CPBL中華職棒2021》展開在地化營運及社群行銷合作，5月4日在台港澳上市。此外，智凡迪《MCL電子競技》賽事策劃團隊也將攜手長佳(4550)集團舉辦「2021長佳電子競技盃」，以人氣手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》作為比賽項目。

真好玩將推出由韓國遊戲大廠LION GAMES授權開發的韓系PC暢銷IP「Soulworker」手遊版《異能學園：Soulworker》。董事長周玄昆表示，「Soulworker」為全球超人氣的暢銷IP，以精美動漫風打造出的遊戲世界聞名。PC版遊戲於全球各地皆創下亮眼成績，尤以日本更加突出，遊戲上線至今，仍維持每月超過10萬人上線；目前於台灣專業電玩網站巴哈姆特討論區穩居前20名排名，展現超高人氣度。

真好玩營運團隊積極準備上市作業，預計將於12日盛大展開遊戲事前預約活動，最快6月於台港澳市場上市，未來也將推出全球英文版。

(時報資訊)