松山之亂偵結！副所長脫身、2警緩起訴 10名黑衣人僅1人有事

黑衣人上月夜聞台北市松山分局引發「松山之亂」，台北市警察局事後除將涉嫌的許權等10黑衣人送辦外，亦將中崙所長許書桓、副所長顏敏森、傅姓巡佐3人依縱放人犯、偽證罪，連台北市警局長陳嘉昌及前松山警分局長林志誠都自請北檢調查，台北地檢署經2周密集調查，11日偵結，定於上午10時舉行記者會對外說明。

「松山之亂」於上月16日，台北市警松山分局前教官楊忠蒞因酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，竟有10人追進警局，一度撞倒派出所電腦，警方事後未處理。有員警在〈靠北警察〉上爆料，事後警方竟在分局與黑衣人上演握手大和解，引發軒然大波。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

警方後來將分局長林志誠、派出所長許書桓等人調職懲處，亡羊補牢陸續約談當天10人到案，警詢後依妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌，全數函送台北地檢署偵辦，事後並發現許刪除關鍵的96秒畫面，將中崙所長許書桓、副所長顏敏森、傅姓巡佐3人依縱放人犯、偽證罪送辦。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

此事件引發警政署長陳家欽、北市警局長陳嘉昌「內鬥」傳言，陳家欽要求陳嘉昌交出手機調查並接受測謊，陳嘉昌即與林志誠赴北檢說明，並交出手機供北檢調查。陳嘉昌並於5月2日舉行記者會公布被刪除的96秒關鍵畫面，並稱許書桓是因格式化不慎誤刪。

(中時 )