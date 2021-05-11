三角關係剪不斷、理還亂！王先生和王太太及他們多年好友黃姓男子，三人一同在某電腦代工大廠工作、年薪百萬，怎知這段難能可貴的三人情誼，背後卻隱藏著不倫。原來黃男與王太太長期在私底下發展婚外情，16個月內就發生35次性關係，而且只要王先生出差，黃男就會毫不客氣的入住兄弟家調戲「朋友妻」，整夜纏綿狂歡，兩人甚至還會時不時以曖昧簡訊調情，直到2019年底，王先生意外發現好友跟自己太太的簡訊內容，才知道自己綠帽戴了這麼久，同時遭愛情與友情背叛。

據判決書指出，王先生跟王太太2013年結婚，可好友黃男與其妻子卻被著他發展婚外情，2018年9月起，兩人就不斷前往汽車旅館啪啪啪，甚至多次趁王男出國工作時，直接上門與嫂子激戰一整晚，完全不顧在其他房間睡覺的孩子。

2019年12月底，王男無意間發現老婆與黃男互傳的鹹濕簡訊，「聽說XXX今天飛（出差）對吧，所以今晚一個人嗎」、「你是想來安慰我嗎，用XX安慰」、「你X啊，你老弟又不是我在控制的」等，才讓這起偷腥事件曝了光，於是氣得找妻子對質，最後坦承與黃男出軌，1個月後簽字離婚。

至於黃男，王男則提告侵害配偶權，新北地院一審法官根據證人證詞、簡訊內容，認為其行為確實是侵害配偶權，判處黃男必須賠償30萬元，可黃男不服，指稱自己事件後已離職，目前沒工作，這筆求償金額過高，於是決定上訴，但高等法院二審法官認為，黃男過去工作期間年薪百萬，是有專業知識及工作能力之人，又正值壯年，審酌後加重判處黃男必須賠償110萬元，全案定讞。

★中時新聞網關心您：

不良行為，請勿模仿！

(中時新聞網)