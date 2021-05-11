總統蔡英文在去年8月突襲宣布開放進口美國萊豬，引發民眾譁然，而在今年正式開放進口後，反萊豬的公投也隨之而來；該公投將在今年8月行投票，有民眾向台北市議員羅智強反應，自己相當健忘，害怕會錯過公投的時間，對此，羅智強的一個小動作讓網友直呼窩心。

羅智強今(11)日在臉書發文指出，昨日街講時，有一位婦人向他索取一本簽名書，並指出自己不想因為蔡英文的一個決定就吃萊豬，該怎麼辦？羅智強表示這樣子的話就應該要在8月28日的公投中站出來，投下選票反對萊豬。

對此，該婦人擔憂表示，自己的記性不好，恐怕當天會忘記去投票，希望羅智強可以在書中寫上日期，時刻提醒她公投當天一定要去投票；羅智強就在書的內頁中寫下「反萊豬，8月28日記得去投票」，並且附上簽名。

羅智強簽完後，該婦人開心表示，她將會將該書放在床頭，時不時就翻一翻，這樣她就不會忘記了；這段經歷讓羅智強直呼自己超級感動，許多網友看到也感到相當暖心、窩心，直呼8月一定要去投票，否決蔡政府錯誤的決策，保衛國人的健康。

(中時新聞網)