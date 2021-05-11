台中地檢署檢察官陳隆翔，因在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會補助款案，遭監委高涌誠提案彈劾，司法院職務法庭判決陳不受懲戒，監委不滿提再審，懲戒法院由2名參審員及3名職業法官共同審理後駁回，陳仍不受懲戒，監察院不服由陳菊代表提上訴。

懲戒法院職務法庭第二審已完成分案，由邵燕玲任受命法官，院長李伯道擔任審判長，與另3名職業法官共同組成合議庭，審理後作成終局裁判。

本案是因監委高涌誠認為，陳對李女以偽造文書、侵占罪緩起訴，但未論斷她盜用公印文等犯罪事實，也沒有將偽造印章、印文沒收，發還李女後結案，嚴重違反辦案程序及檢察官倫理規範，提案彈劾並移送職務法庭審理。

但去年職務法庭合議庭認為，李女偽簽署押的行為，在法律屬於吸收關係不另論罪，況且陳已在緩起訴處分書中認定她有偽造署押的行為，而偽造的署押部分，執行檢察官可向法院聲請單獨宣告沒收，陳辦案沒有違失。

至於扣案的「彰化縣體育場活動組」圓戮章是否屬於公印，李女是否構成侵占，則為法律見解的範疇，不能成為懲戒事由；陳認定李女基於行政作業便利，將各校教練提供的選手名單委託他人整批刻印，主觀上無犯意，法律見解並無不妥。職務法庭認為，因無證據證明陳男有明顯重大違誤，判決不受懲戒。

監委不服聲請再審，依新制度改由人民參與審判，職業法官吳景源、林孟皇及王俊雄，人民參審員蘇淑貞、林明鏘認定，監委的再審沒有理由，判決駁回。監院不服提上訴。

(中時 )