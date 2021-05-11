媒體昨日（10）公布最新民調，總統蔡英文滿意度達55.3%與該媒體歷次所做相比為史上新高，而行政院院長蘇貞昌滿意度則來到48.4%，相較過去則為史上新低，其中36.5%民眾認為，蘇是內閣改組最該換掉者。對此，港媒評論直言，蔡在宣示「我就是大人」後，「黑道入黨」風暴可能暫平息，但緊接全民關注疫情等內政問題，加上黨內派系鬥爭浮上檯面，蘇首當其衝，恐遭蔡順勢換下。

《遠見雜誌》昨日公布最新民調，該調查於4月29到5月3日進行，回收有效份數1102份，結果顯示，蔡英文在民眾心中的滿意度來到了新高55.3%，不滿意度為31.1%，與其歷次所做相較，整體數字來到蔡執政5年來的新高點，可見其防疫、經濟表現讓獲肯定。蘇貞昌的滿意度則是來到了閣揆生涯以來的新低48.4%；遠見再詢問民眾對於「內閣中誰最應該要被撤換」的意見，蘇以36.5%，被點名為最應該被撤換內閣成員。

針對這個民調結果，香港媒體《中評社》今日評論表示，「黑道入黨」事件造成民進黨內劇烈波瀾，顯然涉及黨內各派系鬥爭，且派系將箭靶一致指向「英系」中常委、國策顧問黃承國，蔡英文之所以大動作跳上火線，一方面是為展現給支持者看，一方面則是為表態給「非英系」者看。值得注意的是，在蔡親喊要落實「排黑條款」與「她就是大人」後，風波趨向和緩，民意對民進黨的反彈也有所平息，可見止血動作已足夠。

評論強調，民調如今最關注的是華航與華航諾富特飯店所引發的疫情危機，加上接踵而至的中油第三接收站問題、藻礁生態、萊豬進口等公投議題，都直指蘇貞昌所領導的內閣及內政問題；在民進黨派系鬥爭浮上檯面之際，這份民調的出現，恐怕代表「蘇已經可以下台了」，蔡英文會不會順勢換掉蘇，將成各界關注焦點。

(中時新聞網)