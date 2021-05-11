統一超(2912)及全家(5903)公布4月合併營收，其中統一超4月合併營收211.89億元，年成長11.88%，全家4月合併營收為70.34億元，年成長8.24%，同步創下歷年同月新高。

清明連假出遊及時序漸近夏日，統一超及全家4月合併營收同步增溫，其中統一超受惠台灣7-ELEVEN擴大差異化鮮食，積極掌握連假出遊與溫度商機，OPEN POINT 1300萬名會員活躍度有效提升，帶動營收近兩位數高成長，且轉投資事業悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)等表現亮眼，菲律賓與上海7-ELEVEN皆較去年同期成長，推升4月合併營收創下歷年同月新高；累計前4月合併營收為862.42億元，年成長5.19%。

統一超表示，清明、兒童節連假出遊及夏季高溫帶動水、茶及運動飲料等銷售成長超過1成。CITY系列飲品持續透過「OPEN POINT行動隨時取」深化會員經營，精品咖啡品牌擴大傳播，並推出「哈根達斯XCITY CAFE聯名冰沙」搶攻消暑商機等，虛實整合各式活動，帶動杯裝咖啡成長超過10%。

宅經濟持續發燒，7-ELEVEN首創業界推出賣貨便、快收便兩大差異化服務，成為微型創業者、中小型企業事業合作好夥伴，與去年同期比較，使用服務的公司行號、個人賣家近40萬家，服務件數較去年同期倍數成長，帶動交貨便業績成長20%以上。

全家便利商店4月合併營收攀高，主要是受惠於店數拓展、鮮食和一般商品皆成長，其中鮮食年增近20%，一般商品隨氣候漸暖成長力道亦浮現，冰品與飲料突出，而端午預購甫起跑對比去年也有30%的業績增幅；4月初於會員app推出友善食光地圖功能受到消費者普遍好評，除有效降低剩食，更積極帶動整體鮮食成長，從主食、輕食小吃、飯糰、麵包等品群一律業績向上；再者，對應蔬食減碳商機，多品類全面展開，包含與最潮蔬食品牌「上善豆家」聯名開發多款鮮食如沙拉、湯品、拌麵，媽媽煮藝冷凍系列推出植物肉新品，甚至現煮飲料也於全台3800店開賣燕麥植物奶拿鐵，致鮮食話題與銷售熱度不斷。

此外，隨著時序入夏，氣溫拉升，一般商品中的冰品與飲料業績雙雙向上，其中自有品牌FamilyMart Collection對應健康趨勢，陸續推出以冷壓技術保留天然風味的蔬果汁，包含紫拿鐵、綠拿鐵、金鑽鳳梨原汁等皆獲clean label雙潔淨標示，引領初夏飲料話題。

統一超OPEN POINT持續優化1300萬會員黏著度，以「跨通路會員制」、「多元支付整合」、「點數如貨幣」3大策略深耕外，與愛金卡合作攜手14大品牌推出每周一次「超值星期天14大通路10%回饋」活動，會員活躍度較去年同期成長195%，帶動會員交易金額較3月份成長60%；全店集點活動攜手ANNA SUI及三麗鷗家族打造粉紫魔幻周邊商品，受惠全店電子點數化，電子會員贈品兌換量成長近70%；再者，OPEN錢包攜手12家銀行信用卡，擴大通路支付回饋活動，使用人次較去年同期翻倍成長。

此外，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」每周一會員蔬食日指定商品優惠，提升蔬素食客群購買習慣，帶動相關商品較活動前成長近5成；4月與星宇航空、胡同燒肉三方合作推出「星宇X胡同-秘製燒肉飯」，且再次聯手乾杯推出炭火燒肉飯糰等系列商品，並與農糧署合作的話題冠軍炒飯，帶動鮮食整體業績較去年同期成長超過10%。

截至4月30日止，7-ELEVEN門市店數共6167家，全家便利商店總店舖數達3853家。

展望5月，統一超表示，7-ELEVEN掌握夏季消暑需求、端午節令預購及「i預購」推出各種爆殺商品搶攻指尖消費趨勢，並積極推動冷凍交貨便成為國民就近便利的O2O冷凍服務平台，同時結合最具人氣「鬼滅之刃」全店集點活動引領市場話題，7-ELEVEN及康是美等7大品牌導入foodomo外送與店取服務，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。

全家則表示，對應夏日消暑需求，現煮茶、霜淇淋、酷繽沙、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。

(時報資訊)