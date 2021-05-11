東台(4526)4月合併營收為8.02億元，年增26.6％；前4月累計合併營收26.47億元，年增10.7％。前4月累計接單較去年同期成長77％，4月底在手訂單達到42億元。

4月來自工具機營收占84％，電子設備營收占比16％。在產品應用面表現，汽機車產業約占營收36％，電子業約占16％，航太業約占6％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占68％，亞洲其他地區則約11％，歐美地區則占18％。

東台第1季營收18.36億元，年增4％，但受到匯損、原物料成本上漲以及海運缺櫃等因素影響，歸屬於母公司稅後淨損0.76億元，每股虧損0.30元。

隨著國內、歐洲與東南亞客戶訂單回溫，東台近幾個月接單均有大幅斬獲。除了汽車產業明顯回升外，輪圈業及加工產業亦均有相對成長，另外，歐洲子公司亦於近日接獲歐洲知名一線車廠電動車相關訂單，而子公司蘇州東昱接單能見度並已看到今年底。

市場拓銷面方面，子公司蘇州東昱於5月9日至11日參加在合肥舉辦「中國中部國際裝備設備製造業博覽會」，會中展出廣受汽車產業客戶青睞的暢銷機種「立式加工機」VP-8u、TMV-850AIIu以及高性價比的「臥式CNC車床」TCS-2000Lu；此外，蘇州東昱將於5月15日至17日參加在河北舉辦「國際裝備製造業博覽會」，會中將展出「立式加工機」TMV-1100Au，以明星機種加速擴大河北市場。

(時報資訊)