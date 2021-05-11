華宏(8240)公布第1季財報，單季合併營收27億元，年增24.37％；營業淨利0.97億元，年增168％；稅前淨利1.3億元，年增169％；歸屬母公司淨利為0.96億元，年增179％，每股盈餘為0.98元，獲利寫9年同期新高。

華宏首季獲利優於預期主要受惠於光學膜片材料以及機能材料銷售及獲利雙雙成長。由於電視、筆記型電腦，以及桌上螢幕與車用顯示器等需求持續暢旺，帶動光學膜片銷售維持高檔，另外，精密塗佈在製程能力優化，以及電子標籤和觸控面板製程用膜片等產品需求增加帶動下，營收及獲利持續走高。機能材料受惠車市回溫、電器產品訂單銷售回升、以及5G網路通訊產品需求增強，BMC材料及成型品、DAP／UP材料等銷售及毛利已回升到疫情前成長動能。

此外，華宏4月合併營收8.83億元，年增2.36％，累計前4個月合併營35.83億元，年成長18.08％。展望第2季，目前光學膜片材料訂單能見度大致維持高檔；機能材料在5G網路通訊產品及車用電子等需求趨勢向上帶動下，銷售將持續穩健成長；散熱材料隨客戶產品開發進度持續導入市場，營收及獲利成長動能看好。整體而言，華宏各主要產品線營運展望大多偏向正面發展，整體營收表現維持審慎樂觀。

(時報資訊)