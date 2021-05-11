國1汐止段廂型車火燒車 上班尖峰車速不到40公里 09:022021/05/11 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1汐止火燒車 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上12.7公里處汐止路段，今（11日）上午近8時，傳出廂型車火燒車的意外事件，所幸駕駛及時將車輛停在路肩，迅速下車逃生，並未釀成人員傷亡，而雙北消防局接獲報案後，均派員趕赴現場灌救，於8時13分將火勢撲滅；不過現場仍在處理中，由於火燒車佔據外側車道，造成車流湧現，附近路段一度時速不到40公里。目前狀況已排除。 水泥預拌車疑重心不穩翻覆 所幸駕駛僅輕傷 車市成長加大陸事業反彈 汽車金融雙雄Q1獲利同創新高 (中時新聞網) #火燒車 #汐止 #廂型車 #外側車道 #車流壅塞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台64線五股段車禍 釀雙向車流回堵2.5公里 18:022021/05/10 社會 基隆小貨車追撞曳引車 副駕意識不清搶救中 11:312021/05/10 社會 北車淪詐欺集團人力銀行 移工集體當車手 賺外快全被逮 04:102021/05/11 社會新聞 擺態藝人1／節目合約將到期 陳零九臭臉擺爛連環爆 07:192021/05/11 娛樂 陳時中：華航機師全數召回檢疫 04:102021/05/11 財經要聞 雙業務回溫 神達Q2展望正向 04:102021/05/11 產業．科技 小三通停了 金門計程車司機超慘收入曝光 09:522021/05/11 政治 鄰座女只顧低頭滑手機 火車色男一路摸臀判40天 08:222021/05/11 社會 彰化微笑單車退場 爆交接爭議 04:102021/05/11 地方新聞 台積 本季維持樂觀 04:102021/05/11 財經要聞 電動自行車頻傳自燃 南市消防局呼籲謹慎選購勿改裝 09:382021/05/11 社會 社會熱門新聞 不顧孩子睡隔壁 慾望妻趁夫出差帶小王回家狂戰35回 - 社會 【松山之亂偵結】 所長與巡佐屢獲嘉獎考績良好 緩起訴理由曝光 - 社會 【松山之亂偵結】副所長脫身 所長與巡佐緩起訴 1黑衣人遭訴 - 社會 跌破眼鏡大逆轉 富味鄉假油案被告更審全獲緩刑 - 社會 影》長髮女馬路驚魂 遭歹徒勒脖摀嘴搶走金項鍊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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