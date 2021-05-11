國道1號北上12.7公里處汐止路段，今（11日）上午近8時，傳出廂型車火燒車的意外事件，所幸駕駛及時將車輛停在路肩，迅速下車逃生，並未釀成人員傷亡，而雙北消防局接獲報案後，均派員趕赴現場灌救，於8時13分將火勢撲滅；不過現場仍在處理中，由於火燒車佔據外側車道，造成車流湧現，附近路段一度時速不到40公里。目前狀況已排除。

(中時新聞網)