(12:30更新)由於本土疫情升溫，台股盤中再受衝擊，12點半跌幅擴大逾620點，觸及16613.62點。

（10:50更新）台股開盤大跌逾360點，並持續走低，10點多跌幅擴大逾530點，觸及16697.01點，不到11點已出現4176億的成交量，預估全日成交量將爆出8000億的天量。

周一美股四大指數收黑，台北股市今（11日）以17137.19開出，下跌98.42點，隨即下殺逾360點，台積電開低以579元開出，跌幅逾2%，聯發科受到重創跌幅逾6%，陽明開盤以98元開出，但隨即拉升上百元，長榮同樣開低走高，站上95元。

昨（10日）台股終場以17,235.61點作收，下跌49.39點，成交量4,902.15億元，三大法人賣超8.86億元，電子股成交比降至4成以下，傳產類成交比超過5成，顯示資金仍向傳產類傾斜。

昨傳產類股以航運、鋼鐵、紡織等最為出色，航運三雄長榮、陽明及萬海皆漲停，陽明與萬海更是雙雙攻破100元。權值股表現不如預期，拖累大盤指數向下，台積電跌10元收在589元，聯發科重創逾7%，跌破千金收在979元。

啟發投顧副總李永年提醒，傳產股是當前人氣的象徵，但想要拉高指數，還是要看電子股，傳產雖然有人氣，但假如指數一直沒辦法上去，一直被電子股拖累往下，就要小心人氣崩潰的時候。

周一美股收黑，由於投資人對於通膨疑慮增加，紛紛將資金從科技股轉向循環股，美國科技股受到重挫，道瓊下跌34.94點（或0.10%）至34,742.82點，標普500跌44.17點（或1.04%）至4,188.43點，那斯達克指數下挫350.38點（或2.55%）至13,401.86點，費城半導體重挫144.92點（或4.66%）至2,967.11點。

(中時新聞網)