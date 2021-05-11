台灣雖然不大，但每個縣市都保有當地特別的習慣或風俗，一名網友好奇表示，台北人問出什麼問題恐會被當成台北俗？引起網友熱烈討論，指台北人的地理觀念大多很差，曾聽過有人以為台中在南部；也有人說，台北朋友指著檳榔樹說是椰子樹；另還釣出一名來自台北的網友自嘲列出10點神回應，台北人稱呼台北火車站的方式，就和外縣市的人不一樣。

一名網友日前在PTT上發文詢問，台北人問什麼問題，可能會被不是來自台北的人覺得「唉，台北人果然不知道」、「台北俗」。原PO並舉例表示，他就曾聽過有台北人問說「什麼是白糖粿？」、「原來地瓜葉就是地瓜的葉子，還以為是不同植物」。

貼文引起網友熱議，不少人留言分享周遭台北朋友曾脫口而出的問題，「原來西瓜長在地上，我以為有西瓜樹」、「指著檳榔樹說是椰子樹」、「指著一家連鎖店說，我以為這台北才有」、「原來南部也有百貨公司」、「去台南以為在路上就可以隨便招到計程車」、「欸，台中不是南部嗎？」

一名台北網友也列出10點他所不知道的事，首先，他不太會搭火車，不知道林口究竟是在桃園市還是新北市，也不知道中和離板橋很近。此外，他發現非台北市的人比較喜歡稱台北車站為「北車」，且還一直誤以為雙北人口佔台灣總人口4成，但其實根本沒有那麼多。

該網友表示，他不知道南部有些交通號誌是參考用的，也不知道原來桃園龍潭有台積電和駐軍，甚至還誤以為多數南部人都住透天，也不知道什麼是虎尾幫，更不知道原來南部愛醫科勝於北部。他最後也自嘲說，上面提到的10個不知道，他真不確定哪些是他常識低。

貼文引發台北人共鳴，不少台北人表示，說到「台北火車站」的時候，不是稱全名，就是簡稱為火車站，如果是板橋火車站、萬華火車站就會說全名，北車真的是別的縣市的人說的，不過，因為在網路上被大量使用，所以現在也有一些台北人跟著用了。

(中時新聞網)