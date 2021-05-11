眼看新冠疫情擴大，在始終找不到明確感染源的情況下，指揮中心下令華航執行「清零2.0」計劃。華航宣稱非全面停飛，但部分機師人力「不是在隔離就是在隔離的路上」，也讓航班調度大亂。外界質疑，一樣飛外站，為什麼都是華航出問題，長榮航空卻安然無恙？

華航、諾富特事件自4月下旬至今，累積35人染疫、8起家庭群聚，至今仍找不到感染來源，不只飛機上、飯店裡，連模擬機、接駁車都成為感染環境，逼得指揮中心不得不自打臉，祭出「清零2.0」，嚴格管制華航機組員。

4大管制包括：一、前艙機組員全數召回檢疫；二、後艙機組員曾派飛長程航班，或接觸「風險組」機組員，全數檢疫14天；三、相關人員進入社區前須檢疫14天，期滿採檢陰性才放行；四、風險組與安全組機組員不得混飛。

華航、長榮兩大航空截然不同的規定，引發網友熱烈討論，「為什麼都是小花航空機師確診，然後又喜歡在外面趴趴走？」

「華航全貨機有20幾架，世界排名前10內，長榮才幾架而已」，航空界人士指出，華航機隊規模大、機師數量多，自然易出狀況。也有人認為，兩家航空公司風格迴異、制度不同，華航爆發群聚並不意外。

事實上，華航雖為「國家實質控制的民營企業」，內部卻一直有抗拒接種AZ疫苗的聲音，部分機師甚至動用關係，希望改打莫德納等其他疫苗。儘管班表異動頻繁導致抽不出時間，但「既然沒強制，我才不要打」的想法，確實普遍。

反觀長榮航空長期日式管理，這幾年固然有空服員罷工等抗爭，但機師「相對是令人放心的一群」，接種疫苗人數遠勝華航；不過也有人虧，別忘了去年的紐西蘭籍機師，就是長榮的。現在看到華航焦頭爛額，長榮更該借鏡，落實防疫管理。

(中時新聞網)