處理器大廠美商超微（AMD）與遊戲大廠CAPCOM聯手在《惡靈古堡：村莊》上架當日同步釋出繪圖驅動軟體支援，藉由AMD Radeon繪圖技術的強大效能，為全球玩家帶來令人讚嘆的視覺效果與頂尖效能。

Radeon玩家將能享受最頂尖的效能，AMD Radeon RX 6000系列顯示卡帶來卓越效能，呈現每個震撼時刻，營造最佳遊戲體驗。支援AMD FreeSync Premium Pro，透過領先的調適性同步技術、出色的HDR渲染以及低畫面更新率補償技術，帶來毫無停頓與撕裂的遊戲體驗。

此外，遊戲整合強大的FidelityFX功能，進一步強化遊戲體驗，其中包括：對比調適銳化（CAS）功能，不受硬體種類限制的動態銳化技術，提高畫面中低對比度區域的畫質細膩度，大幅提升影像清晰度，對影像進行銳利化處理。

AMD FidelityFX CACAO功能，RDNA優化與運算式環境光遮蔽實現功能（Ambient Occlusion），有效建置與精準渲染出環境光，除了製作出逼真的陰影與光照效果，更能為其他高要求功能保留資源。

AMD FidelityFX SPD功能，RDNA優化的SPD採用非同步運算模式，加速紋理映射，提高後製處理速度，呈現泛光（bloom）與螢幕空間反射效果而且不會犧牲畫面更新率。

可變速率著色（VRS）功能，VRS為基於RDNA 2的功能，可分析畫面更新中的亮度與動態，在耗費資源的場景中調至最適宜的渲染模式，實現最佳效能與影像品質。

(工商 )