國際壘球運動園區目前興建進度達6成，立法院副院長蔡其昌10日現勘，了解目前所面臨問題。（陳淑娥攝）

國際壘球運動園區設置於台中市外埔閒置陸軍鐵山營區，於去年7月開工後施工至今，已達6成進度，由於原物料不斷上漲，工程面臨很大挑戰，為完備園區各項設備，立法院副院長蔡其昌10日會勘，將協助爭取第二期經費9990萬元，讓「國際壘球運動園區」能如期在年底完工。

立法院副院長蔡其昌10日邀集教育部體育署、中華民國壘球協會代表楊賢銘、市議員施志昌、台中市運動局長李昱叡及鐵山里里長劉圳等單位至現地勘查，特別匡列不足施工項目彙整「國際壘球運動園區第二期工程」，所需經費共9990萬元。

蔡其昌2018年8月向中央體育署爭取2億元預算進行闢建（中央補助1.2億、市府自籌0.8億），將打造全台第一座符合國際規格運動園區，2020年7月開工後施工至今，已達6成進度，預計今年底可完工。

蔡其昌指出，園區目前面臨二大問題，第一是原物料不斷上漲，工程要如當時預算完成面臨很大挑戰，他將和盧秀燕市長共同爭取二期預算。第二是園區內設施規劃須更符合選手及轉播單位使用需求，觀眾看球賽的舒適度必須強化，施工單位應即刻改善缺點。

施志昌說，對於外埔鄉親而言，這裡長期沒有一個運動公園，隨著國際壘球園區落腳外埔，期盼將居民們運動空間及環場步道一併闢建，讓地方得以同榮發展。

李昱叡表示，依造目前工程預算進度，二期工程還須9990萬元，國際壘球運動園區是市府重視建設目標，相關預算的籌編未來將協請中央共同協助，會持續朝計畫方向努力，期盼整體工程依然能如期完工。

(中時 )