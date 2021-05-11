《數位通訊傳播法》因爭議過大2年前被擋掉，NCC主委陳耀祥6日卻表示，未來數位發展部成立後可能會訂該法，而該法主要涉及網路平台責任的問題。國民黨立委許淑華舉出近年偏鄉地區家戶使用固網普及率39%，遠低於全國整體的67.7%數據，反酸政府應將心思放在亟欲改善之要務，而非急著準備將手伸向網路媒體與平台業者。

許淑華昨日（10）在臉書發文表示，民國105年底，我國偏鄉地區家戶使用固網普及率為39%，小於全國整體家戶固網普及率67.7%，行動寬頻上網仍有2至3成偏鄉無4G服務，依據國發會調查，101年南投縣沒有任何鄉鎮市晉身數位發展一、二級區域，急需政府改善。

許淑華指出，5G通訊技術能讓大規模物聯網得以順利運行，可靠的資料傳輸能力，對於偏鄉的幫助相當大。在5G釋照標金1421億元，比原先預定的金額高很多，政府更應該祭出更多偏鄉建置項目，面對都會區5G建設和宣傳如火如荼展開，偏鄉卻緩如牛步，請政府做到縮短數位落差的承諾，重視民眾權益及偏鄉地區照顧。

話鋒一轉，許淑華強調，外界對於NCC開始準備將手伸向網路媒體與平台業者的《數位通訊傳播法》感到十分的憂心。防止假訊息傷害或言語霸凌全國都支持，也認同杜絕未成年接觸腥羶色的決心，但是根據該草案，讓政府代表公權力處理界定模糊的不實訊息，恐怕有相當大的爭議。107年《數位通訊傳播法》就被亞洲互聯網聯盟高度關心，更發表公開信給行政院，認為該法將對台灣人民的言論自由及人權造成深遠影響。

針對《數位通訊傳播法》，許淑華呼籲，NCC和政府機關應該透過強化與媒體和網路平台正確訊息的擴散能力，回應不實訊息的傳播，在保障民眾言論自由的同時，遏止不實訊息散布。我們身為民主自由之國家，政府對網路審查若過猶不及，恐將嚴重侵害言論自由，傷及台灣民主進程。

(中時新聞網)