【愛傳媒葉毓蘭專欄】45年前的四月，我家裡也接到電話告知我的兄姊們在雲林莿桐發生車禍，三個兄姊送醫，我的大哥當場慘死。那時酒駕沒有入法，卡車司機喝酒上路是常態。

從那天開始，我的母親再也沒有快樂的母親節了，直到17年前辭世為止，她對我大哥的思念28年未曾稍減，畢竟那是她懷胎十月第一個心頭肉。

但是，我可以告訴暐瀚，即使我的母親已經辭世16年了，她從沒有離開過。她以另外一種方式活著，活在我的身上，或在每一個曾經受她言行影響的人身上。

就像曾御慈醫師一樣。雖然她的猝逝，台灣少了一個有愛心的名醫，但是曾媽媽敏香姊，以及姑姑，還有很多曾醫師的同事們，都投身在酒駕防制上，幫曾御慈繼續救人！

美麗的黃媽媽會永遠活著，透過你，以及受你影響的每一個閱聽大眾，一定會對台灣的未來產生影響。

作者為立委、前警大教授

照片來源：黃暐瀚臉書截圖。

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(中時新聞網)