【愛傳媒黃珊珊專欄】一個星期內，台北市有幾例機師與家人確診，相關地點與足跡都已經在獲通報當天完成清消與匡列接觸者居家隔離，現在規定居家隔離者也要一人一戶，如果做不到一人一戶的居家隔離者，我們就會移置到集中檢疫所，不會在社區內，請大家放心！

但問題還是一樣，機師在居家檢疫時，地方政府並不知情，必須等到被通報確診後，中央才會通報地方衛生局才能展開疫調，之前的居家檢疫期間，地方政府完全沒有辦法掌握，經此一役，總應該要修正機師由交通部交給航空公司自行管理的規定了吧！

上週吵成一團的疫苗順位問題，市長也已經說得很清楚，因為台灣有特殊的居家檢疫及防疫旅館防線，14天的居家檢疫期間成為醫院醫護人員的第一道防線，我們的醫護人員風險反倒比每天飛來飛去的機師低，而機師就成為居家檢疫的第一道破口，因為，他們的管理機制不斷放寬，從7天居家檢疫+7天自主健康管理，放寬到5+9，再放寬到3+11，但是國際疫情越來越嚴重，我們在放寬的同時卻沒有調整機師公費疫苗的順位，更未修正居家檢疫的管理方式，才有諾富特飯店的群聚感染，進而產生今天的破口！

因為機師與防疫旅館的管理不善，台北確診病例造成社區感染風險增高，難道我們不能有意見，我們的苦口婆心，卻只是換來一句「不要太不滿」，一句「怎麼不早說」！

能不能從每一個事件檢討學習改進，是我們每天反省與思考的，我們在防疫上很盡心很努力，但破口終究還是發生在台北了，我們大家都要一起面對，而如果一個社會沒人肯說真話、聽真話，才是最大的悲哀！

公費疫苗也是一樣，下周要開打老人，中央說打一劑就有86%保護力，那之前宣傳都是八周後要打第二劑是怎麼回事？

我個人倒沒有甚麼意見，只要中央說清楚了，讓第一線同仁可以面對老人家的詢問時不要啞口無言就好！

防疫是一體的，但資訊的落差、政策的僵化與前後矛盾，已經提高社區感染的風險，而病毒才是我們共同的敵人，衷心希望上下一心防疫，地方政府都願意配合出力，希望不只被當成路人甲而已！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)