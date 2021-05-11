邱國正接受質詢 兩度槓上立委陳柏惟

國防部長邱國正昨(10)日面對基進黨陳柏惟的質詢，展現強勢部長個性，陳柏惟問邱國正是否留美，在美期間是否吃過美豬，有沒有身體不舒服，邱國正直接打斷陳柏惟，「你究竟要問什麼，請直接問」；這畫面昨引起眾多網友討論，不少網友大嘆，你我的稅金竟然拿來養這種咖、納稅人都要哭了。

昨日陳柏惟在立法院質詢國防部時，問邱國正是否留美，在美期間是否吃過美豬，有沒有身體不舒服，這些拐彎抹角問題似乎要為萊豬護航，連邱國正也不耐煩與不滿，直言「你究竟要問什麼，請直接問」。隨後陳柏惟就轉問在坐備詢的軍方官員，去過美國的舉手，邱國正隨即制止，他要求備詢官員，不准舉手。陳柏惟見自己的護航碰了個釘子，隨即改質詢其他事項。

這段質詢畫面引發網友討論，網紅歷史哥就發文狠酸，表示陳柏惟在昨天罷免團體第二階段送件時，還反駁稱罷免團體說自己「護航萊豬」、「護航中火」是鬼話，結果當天就做出這種質詢，自打臉的程度令人汗顏，直呼有這樣的質詢、這樣的立委，「你我的稅金都在哭泣啊！」

該質詢內容引發網友討論，不少人在歷史哥貼文下留言表示「拜托台中第二選區選民，請罷免他」、「納稅錢繳的好痛喔！刪了啦」、「一直扯一些有的沒有的」、「他的邏輯思考真的有問題，適宜盡早受醫」、「台中海線怎麼會選出這種立委？就是要為萊豬背書」。

(中時新聞網)