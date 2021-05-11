61歲歌手齊秦當年以〈大約在冬季〉、〈無情的雨無情的你〉、〈夜夜夜夜〉等名曲走紅，近年他將演藝重心放到大陸，參加多個音樂節目，吸引不少年輕粉絲。最近大陸八卦媒體拍到齊秦私下和朋友聚會，可見他狀態依舊極好，精神奕奕，但超級黝黑的皮膚和滿臉油光還是讓人一時認不出，還有網友打趣說像是工地搬磚工人。

齊秦過往和王祖賢的一段情最受矚目，兩人分手後，王祖賢轉到加拿大生活，2016年因父親過世，王祖賢出席父親告別式難得再面對鏡頭，談到感情直言這輩子感情的功課「都了了」，而齊秦與小20多歲成都女子孫麗雅2010年在美國登記結婚，如今育有一女齊心，一子齊恩。

大陸媒體拍到齊秦近況。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

齊秦2011年請師傅到家中拔罐時，因不慎打翻酒精，導致齊秦臉部、背部受到深二度嚴重燒傷，幸好生命無大礙，隔年齊秦也來台開記者會報平安。今年初有「大陸第一美腿車模」封號的女星吳春怡曬出一組遇到齊秦的照片，眼尖網友則發現，齊秦站在美女身邊始終維持「紳士手」，避免碰到女方身體，體貼又有禮貌的表現意外成為亮點。

網虧齊秦黑到像包青天。（圖／翻攝自秒拍）

據《鳳凰網娛樂》報導，最近媒體直擊齊秦私人時間和朋友聚會，可見他一下車後就和朋友擁抱，61歲的他頂著一頭黑髮，皮膚黝黑發亮，身體線條依舊明顯結實，看來依舊帥氣有型，只是皮膚太黑讓人一時難以認出，網友虧說：「還以為是印度甘地復活」、「太陽曬太多，老得快。紫外線催人老」、「像包青天」、「人年紀大了，皮膚肌肉都下垂，胳膊上也不例外」。

(中時新聞網)