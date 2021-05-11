和碩(4938)4月營收930.55億元，月增15.8%、年減10.3%，為今年單月新高，4月營收表現優於法人預期；累計前4個月營收達3096.28億元、年減19%，外資法人指出，iPhone 11的銷售優於預期，抵銷iPhone 12 mini銷量不如預期衝擊。預計和碩Q2營收表現有上修潛力。外資給予和碩「持有」評等。

和碩4月筆電出貨75萬台，月減25%、年減2成，桌機主板出貨則達60-65萬台片，月減約5%、年減近2成，累計前4個月筆電出貨 295-305萬台，桌機主板則出貨226-241萬台片。

法人預測和碩將在今天公布首季財報，如同緯創在首季認列立訊評價損失，和碩首季也將有來自於立訊的評價損失。上周緯創公布了55.3億元的立訊評價損失，而和碩持有立訊約3990萬股，推估評價損失約新台幣40億元。

緯創在去年7月22日透過旗下4家中國子公司持有立訊持股約 5639萬股，金額約新台幣129.7億元，持股比重約達0.81%，和碩則是透過旗下子公司上海昌碩持股立訊約3990萬股，金額達新台幣約86.6億元，持股比重約0.57%。

(時報資訊)