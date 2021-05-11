陸綜《奔跑吧》新一季日前開播，除了固定班底李晨、Angelababy（楊穎、Baby）、鄭愷、蔡徐坤、沙溢、黃旭熙外，還找來秦昊、鄧紫棋、白鹿等明星擔任嘉賓，不過因為是大型遊戲實境節目，需要完成各種任務，在炎熱的天氣下，大家都已汗流浹背，完美妝容也漸漸脫妝，真面目在鏡頭前現形。
據港媒報導，《奔跑吧》最新一集節目中，明星們要在炎熱天氣下玩遊戲，大家玩得認真，也玩到全身濕透，滿臉都是汗水，連完美妝容也漸漸脫妝，本來皮膚白皙光滑的鮮肉男神蔡徐坤，變得有點暗沉憔悴。
李晨則是油光滿面，另外新一代小花白鹿，更是被指連頭髮都油了，一向五官出了名精緻的Baby，其實沒太大變化，只是黑眼圈稍稍跑出來了。不過網友看了後都紛紛替明星們抱不平，認為他們還是一樣帥氣、美麗，根本沒有什麼問題。
不過這也讓大家又想到，Baby老公黃曉明去年在《中餐廳》時，因為要搬多箱行李走200階樓梯，導致他累到大汗淋漓，連妝都掉光，真面目在鏡頭前殘酷現形，讓網友都驚呆「這不是我認識的黃曉明」、「化妝也差太多」，事後他也高EQ發文自嘲「看了20多年了，辛苦大家湊合著看吧」，並展示自己未上妝的素顏照。
(中時新聞網)
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