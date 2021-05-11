藝人周星馳岀道至今31年，累積不少成名代表作，不僅捧紅無數演員，也創造出無數「星女郎」，當年他和朱茵合拍《逃學威龍2》爆出假戲真做，這段兩小無猜的感情最後卻無疾而終，2人從此形同陌路，據傳就是因為在《大話西遊》拍攝期間發生過一件事，導致周星馳不只和朱茵分手，更和吳孟達鬧翻。

有網友挖出這段黑歷史，當時在拍攝《大話西遊》的期間，周星馳和朱茵打得火熱，明眼人都看得出2人關係匪淺，沒想到有天開工，所有人都找不到周星馳，吳孟達也發現主要演員莫文蔚不見，朱茵便和達叔一起尋找，找到莫文蔚房間時，竟看到周星馳也在裡面。

據傳就是此事讓周星馳和朱茵的感情走到盡頭，也和吳孟達失和，他再也沒有和他們合作過，但當事人們始終沒有對此事正面回應過，除此之外，當初也有另一說法，指出周星馳最愛的不是朱茵，而是初戀羅慧娟，由於始終無法忘懷舊愛，因此最後才會和周茵分手。

朱茵一個眨眼就奠定女神地位。(圖/翻攝自微博)

周星馳一路走來緋聞無數，還孕育了不少「星女郎」，如今卻還是單身一人，他曾上綜藝節目，當時被問到為什麼不結婚生子，他也坦率回答，「我以為時間過得很慢，但就發現，我現在已經是五十多歲，你說我還有機會嗎？」語氣裡有幾分無奈。

(中時新聞網)