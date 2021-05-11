美股四大指數全數收黑，台股加權指數11日17,137.19點，賣壓隨即湧現，指數跌點擴大，一度殺低至16,868.94點，跌破萬七關卡。買單集中拉抬紡織股、鋼鐵股，成為早盤盤面萬綠叢中一點紅。

受到通膨疑慮促使投資人撤離高成長股，將資金投入景氣循環類股的影響，科技類股重挫，衝擊那斯達克指數、費城半導體指數雙雙走低，但工業與健康照護類股有撐，削減了道瓊工業平均指數的跌幅。

道瓊工業平均指數5月10日終場下跌0.1％（34.94點）、收34,742.82點，結束連續3個交易日創歷史收盤新高的態勢。

那斯達克指數下挫2.55％（350.38點）、收13,401.86點，創3月31日以來收盤新低。費城半導體指數重挫4.66％（144.92點）、收2,967.11點。

國票投顧指出，美股四大指數全數收黑，台積電ADR下跌3.87％，台指期夜盤下跌206點，預料台股開低後震盪走低。

台股歷經劇烈震盪後，短線上多頭信心仍待恢復，尤其當沖率屢屢見到40％之上令人憂心，所幸融資也因而大幅減少將近百億，有助清洗零亂的籌碼。

整體而言，大盤重返萬七及月線之上，多頭走勢雖現疑慮，但尚未破壞，只要電子股可就此回穩甚至續強，在現有資金面支撐下，仍有利於行情的延續。

(工商 )