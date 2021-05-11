過去曾發生男飼主將貓咪全身染綠，導致其慢性中毒死亡的事件，如今再傳新北市某大學一名羅姓女大生，將愛貓染成粉紅色，並拍照上傳IG，引發網友一陣撻伐，擔心貓咪的生命安全，紛紛求援動保處。面對各界公審，羅女因此氣得PO文開戰，

怒嗆「請律師10幾萬而已，你有閒我有錢！」涉嫌虐貓又炫富的態度，再度惹出爭議。

新北市某大學一名羅姓女大生，將愛貓染成粉紅色，並拍照上傳IG，引發網友一陣撻伐，擔心貓咪慢性中毒身亡，於是求援動保處。（圖／Dcard）

據悉，羅女將毛寵染成粉紅貓後，便遭到網友公審洗版，加上起初她宣稱，粉紅貓只是手機的「濾鏡特效」，後來卻被抓包是真的染劑，而且網路還有自稱是羅女的友人出面爆料，直指她因不喜歡貓咪長大後的毛色，所以直接使用人類染劑染毛。不過針對這一點羅女駁斥，自稱使用正常管道購入、符合法規的寵物專用染劑，必要的話還能出示發票佐證，並反嗆網友「散布我個人對話資訊，以及編造不實謠言的，一個都別想跑」、「請律師10幾萬而已，你有閒我有錢，大不了來玩而已」，但隨後就有網友質疑，既然沒問題，為何一開始要撒謊是濾鏡特效，或神隱多日不出面？

由於羅女說詞反覆，因此不少愛貓人士和網友都很憂心粉紅貓的安危，又根據《三立新聞網》報導，動保團體「台灣動物保護行政監督聯盟」獲報深入了解後，也憂心忡忡地指出，本（5）10日因目前羅女避不見面，所以將會同新北動保處、警方，到羅女學校了解狀況，若是她持續避不見面，案件將由警方介入調查。

至於學校方面則表示，由於羅女是外國籍，準備領取畢業證書，在校已停課，人也搬離宿舍，因此很難聯繫，但校方定會深入介入，陪同羅女將貓咪送醫檢查。

★中時新聞網關心您：

不良行為，請勿模仿！

(中時新聞網)