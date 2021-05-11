台中驚見鋼鐵人！一名網友在抖音上分享一段影片，只見畫面左側有個小黑點緩緩飛到高空中，讓目擊者看了又驚又喜，最後還大呼，「放大看真的是人耶！」引發網友討論，網友說，噴射背包不便宜，摔下來很危險，且目前在台灣使用噴射背包飛行尚未合法。民航局表示，已派人調查，若確定違反民航法，將可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

抖音平台（TikTok）有一名網友「six_lin666」上傳一則影片，只見畫面中率先出現一排房屋廣告，接著一個小黑點緩緩從左邊飄出來，在高空中上飛行，讓目擊者看了忍不住驚呼「真的耶！真的是人耶！他在幹嘛？為什麼？我放大看真的是人耶！」

原PO更在影片下方標註「鋼鐵人」、「ironman」、「taiwan」和「iron」的標籤，引起網友熱烈討論，「噴射背包」、「一套不知道要多少錢」、「太危險了，摔下來很嚴重」、「這被抓到會罰錢吧」、「台中的有錢人就是任性」。

據了解，噴射背包是種單人用的飛行裝置，通常是揹著一組噴射引擎或火箭引擎將駕駛推離地面，不過，目前在台灣使用「噴射背包」飛行尚未合法。

噴射背包在國外相當常見，英國《每日郵報》去年曾報導過，一名中華航空機組員在2020年10月下午2時左右，曾在洛杉磯機場通報，目擊一名噴射背包客在機場附近高6,000英呎（約1,828公尺）高空中飛行，相當危險。

在美國，噴射背包客在被當作是「微型飛機」，禁止飛越任何城市、市鎮等擁擠區域，或是有人群聚集的上空，違者最高恐被罰2.75萬美元（約新台幣79萬元）。

(中時新聞網)