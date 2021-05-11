傳出蘋果將在2023年開始使用自家的5G基頻晶片，代表高通的晶片業務將大受衝擊，此消息造成高通周一開盤受到重挫，跌幅逾6.4%，創下3個月以來最大跌幅，相關概念股也受到牽連相繼走跌。

據AppleInsider報導，天風國際證券分析師郭明錤透露蘋果將在2023年採用自家設計的5G基頻晶片，同時Android在5G高階手機的銷售放緩，高通被迫將目標轉向中低階手機，以彌補失去蘋果訂單造成的傷害。

利空消息一出，高通周一股價重挫6.46%，收在128.94美元。分析師Anand Srinivasan則表示，「蘋果使用自家5G晶片的消息，將造成高通晶片技術部門銷售上的損失，但不會減少高通在專利使用費的收入。」

同時郭明錤表示，5G手機的通路庫存量達到歷史新高，反映5G手機因欠缺殺手級規格故需求不振，這也讓供應鏈的股票在下半年面臨下行風險，最終可能導致聯發科與高通被迫在利潤不佳的中低階市場競爭。

周一美股開盤四大指數收黑，半導體與科技股受到重傷，輝達下跌逾3.6%，超微出現逾3.5%跌幅，博通大跌逾3.6%，美光也下跌超過5.9%。

(中時新聞網)