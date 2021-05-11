在通膨急升的陰影籠罩下，投資人拋售成長型股票，並轉向可望受惠於經濟解封的周期股，由科技股領跌，周一美股三大指數同步收黑，道瓊指數和標普500指數失守前一日站上的歷史高點，那斯達克指數更重挫2.55%。

周一道瓊工業指數盤中一度勁揚逾300點，再創歷史新高，但尾盤急速由升轉跌，終場收低34.94點或0.1%，為34,742.82點，結束連續3天改寫歷史收盤高點的升勢。工業股和醫療保健股上漲，為道瓊指數下檔帶來支撐。

標普500指數收盤大跌1.04%，為4,188.43點。

那斯達克綜合指數重挫2.55%，報13,401.86點，收在全日最低點。微軟、蘋果跌幅均超過2%。

標普500指數11大類股，僅必需消費品、醫療保健、工業、地產和公用事業等5個類股收高；科技股大跌2.53%，表現最疲弱，其次為非必需消費品類股跌1.95%，通訊服務股跌1.91%。

投資人撤離成長型股票，隨著通膨加劇和利率上揚的擔憂升高，市場再度出現今年早些時候的輪動趨勢。

臉書跌逾4%，亞馬遜和網飛（Netflix）均跌逾3%。

谷歌母公司Alphabet遭花旗銀行調降評級，股價下挫逾2%。

「科技女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟創新ETF下挫5%，創去年11月以來新低。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli出具報告指出，科技股的價格走勢對許多人而言尤其令人受挫，原本以為上周五的表現將帶動更持久的反彈，結果卻是當科技股一突破關鍵區便湧現了急劇的拋售賣壓，和持續累積的技術性損害。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，市場領頭羊今年的表現不太理想，資金普遍從成長股轉向其他類股。

需求急升正好遇上了基礎原材料供應吃緊，加劇了對通膨的擔憂。美國5年期和10年期抗通膨債券（Treasury Inflation-Protected Securities,TIPS）的平衡通膨率（break-even rate）分別創下2011年和2013年以來新高。

Nolte對此表示，一旦供應線路重建了，這種情況就會消失，但這需要一些時間，這和切換電燈開關不同。市場仍將出現一些拉鋸，這關乎投資人認為通膨是暫時的，還是會一直存在。

個股方面，跨國酒店管理公司萬豪國際（Marriott International Inc）上季營收和獲利表現落後市場預期，因美國的訂房量疲軟，抵消了中國業務的反彈，股價下挫4.1%。

電動車類股表現疲弱，特斯拉重挫6.4%，Fisker暴跌9.0%。此前其同業Workhorse公布的業績報告不如市場預期，股價崩跌近15%。

FireEye收漲1.2%，消息人士表示FireEye是正在協助美國主要輸油管公司Colonial Pipeline化解駭客攻擊危機的網路資安公司之一。

(時報資訊)