縮時攝影機廠—邑錡(7402)第1季稅後盈餘為404萬元，年成長421%，單季每股盈餘為0.18元，由於自有品牌OBM持續加速搭載Brinno自有ASIC新一代機種之量產銷售計畫，並持續整合線上電商與線下銷售通路，創新ODM亦全力維持原料端與製造端之供給順暢，可望帶動全年業績成長。

由於新冠肺炎疫情逐步回穩，邑錡自有品牌OBM、創新ODM兩業務區塊營運也各有表現，推升第1季合併營收達1.11億元，較去年同期成長12.5%，為近五年來同期次高，單季稅後盈餘為404萬元、年成長421%，每股盈餘為0.18元。

邑錡表示，公司在疫情期間靈活調整營運策略，以自主性高的自有品牌OBM為重心，積極拓展Amazon電商旗艦店，由原廠發動品項優化與引流導購，帶領各國經銷商貫徹全球行銷策略，成果奏效且表現不俗，今年第1季度自有品牌OBM占比由去年同期的43.5%提升為55.3%，較去年同期成長43.1%，且創下近五年同期新高表現。

就兩大部門來看，在自有品牌OBM部分，邑錡持續加速搭載Brinno自有晶片新一代機種之量產計畫，其中銷售方面，因疫情趨緩全球各區建築工程陸續重啟，建築縮時攝影設備需求放大，持續強化由原廠引領的電商營運計畫，攜手各區經銷商進行分區分眾精準行銷策略，串聯線上與線下銷售通路，鋪建銷售網路以創造銷售高峰。

在創新ODM方面，邑錡表示，軍工客戶微光影像裝置持續要求追加產能，將全力維持原料端與製造端之供給順暢，確保追加之訂單能如實交付；加上Vernier教學研究智慧裝置已恢復正常穩定出貨，亦希望能提高產能追加訂單，後續營運樂觀並可望帶動全年營收及獲利表現。

(時報資訊)