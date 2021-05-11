台股開盤重挫逾300點，但成衣股王儒鴻(1476)昨天股價盤衝破600元大關後，今早盤再創新高來到628元，受到終端市場需求暢旺，品牌及通路客戶拉貨動能強勁，儒鴻訂單能見度已達2021年底，今年營運將逐季轉佳。

法人聚焦在儒鴻擴產計畫，印尼新建廠擴建計畫第一階段規畫產能56條成衣產線，月產能約120萬件，建廠預計7月完工，8、9月裝機並開始大量招工，預計10-11月量產，為加快產出貢獻，4月份已在4個小廠中安排2條生產線，已招募台籍及員工約200人作為種子部隊，將於一期裝機後帶領產線上新手，公司希望三個月內生產效率達50%，6個月內生產效率提升至75%。

印尼2期工程已發包，規畫產能56條成衣產線，預計明年3-4月完工，並於年中量產，第一期及第二期合計規畫產能約240萬件，但仍需視款式而定，第三期將新增布廠產線，印尼廠總投資金額約1.75億美元。未來產能規畫部份，目前布廠於台灣及越南，台灣產能占55-60%，越南占40-45%，越南成衣自有及外發產能合計約占 55%，可能還會再提升，柬埔寨成衣產能占5-8%，非洲成衣產能占約37-40%，印尼廠預計明年中可新增240-250萬件，整體產能大約成長20%。

(時報資訊)