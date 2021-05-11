專業TPU機能布暨成品廠八貫(1342) 4月合併營收為1.39億元，較去年同期大幅成長77.58%，累計前4月合併營收5.80億元，年增率21.49%。

八貫4月合併營收1.39億元，主要成長動能為，後疫時代全球境內戶外休閒活動大幅提升，戶外活動成為民眾休閒活動的新經濟指標，公司深耕戶外用品多年，所服務之客戶皆為國際品牌大廠，受惠戶外產業需求強勁，客戶拉貨積極，且受原物料上漲因素，公司自4月調漲部分產品售價，帶動客戶下單積極，月前德興一路新廠產線通過北美第一大醫材通路商Hill Rom認證，並啟動新廠全產線生產。

八貫表示，第二季毛利率表現可望回穩，除由於匯率因素影響已明顯趨緩，八貫4月起已陸續調漲產品售價，原物料上漲造成的不利因素可望大幅排除，並且在高稼動率的經濟規模效益顯現下，獲利表現可期。

八貫研發能量及生產技術均占市場領先地位，且擁有各項國際專業認證。根據《北美露營與新冠病毒肺炎的影響》調查報告顯示，在新冠疫情爆發前，露營占所有戶外休閒的11%，而在後疫時代，露營活動占所有戶外休閒的比率可能提高至16%。八貫持續研發輕量與複合式布料，同時三次加工成品亦有持續升級趨勢，且八貫亦已受惠因中美貿易衝突產生的轉單效益，並已開始出貨，帶動公司戶外用品訂單穩健增長。

八貫指出，公司另一個營運成長引擎，醫療等級以及居家照護認證產線已於新廠全產線生產，目前訂單需求暢旺，訂單能見度至7月底，稼動率亦幾近滿載，預期第二季表現將可望超出較去年同期水準。

(時報資訊)