台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)2021年4月自結營收3.99億元，月增16.53%，較去年同期成長34.05%。公司表示，目前需求續旺並調整接單策略以短單為主，對營運樂觀以待。

沛波總經理葉俊良表示，去年12月至今原料累計上漲每公噸4-5千元，營業成本上升，帶動營收推增，獲利較為保守。隨著各國持續提振經濟復甦，在美國拜登政府推行約63兆元台幣基建計畫下，預期將帶動鋼鐵原物料的新增需求，因應鋼價長線看漲因素，沛波依市況調整接單策略，未來將以承接短單為主。

沛波表示，伴隨台商回流、基礎建設啟動，對建築用鋼需求穩定增長，對後市價格保持一定支撐力道。目前公司訂單能見度高，產能持續維持高檔水準，因此對未來展望維持正向看法。沛波2021年1-4月自結營收為12.69億元，較去年同期成長21.29%。

(時報資訊)