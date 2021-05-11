國防部長邱國正昨面對基進黨陳柏惟的質詢美豬議題，展現強勢部長個性，對此，政論節目主持人錢怡君評論，指邱國正是什麼人？豈能讓陳柏惟耍著玩？陳柏惟想要挖坑給邱國正跳下去，反遭邱看穿把戲直接反嗆「你究竟要問什麼，請直接問」。

立法院外交及國防委員會昨（10日）進行「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」專案報告，有關美豬與食安問題，陳柏惟質詢邱國正時表示，是否留美，在美期間是否吃過美豬，有沒有身體不舒服，邱國正直接打斷陳柏惟，「你究竟要問什麼，請直接問」。陳隨即問在座備詢的軍方官員，去過美國的舉手？邱國正立即制止，要求備詢官員不准舉手，相當強勢。

邱國正強調，照顧官兵是國防部任務，一定會嚴格把關，合約訂得很清楚，宣告用原產地的豬肉在副供站銷售，外來豬肉也有相關規定，國防部不可能違反法規來滿足某方面論調。

對於邱國正的回擊，錢怡君昨在其主持的政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟想要耍邱國正，但邱國正是什麼人，豈能讓陳柏惟耍著玩，可以看到陳柏惟要在座備詢軍官舉手，邱國正馬上下令不要舉。

錢怡君譏諷，論要講江湖話，沒人贏得了陳柏惟，面對陳柏惟的質詢，邱國正説直接了當就向陳柏惟表示，「委員要講什麼話，到底要什麼答案，直接告訴我」，錢直言，陳柏惟手段就已經被人看破手腳，沒想到陳柏惟還要繼續弄人家，但是邱國正不奉陪，直接反嗆回去。

(中時新聞網)