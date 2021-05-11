受惠於台灣新車與中古車銷售市場成長，加上大陸事業度過疫情低潮反彈向上，汽車金融雙雄和潤（6592）、裕融（9941）首季獲利雙雙改寫同期新高，和潤稅後淨利9.03億元，較去年同期猛增近四成，EPS達1.52元，優於市場預期；裕融第一季稅後淨利突破10億元，EPS達3.10元。

雙雄在資產餘額穩定推進，及大陸事業營運、獲利貢獻回神下，法人樂觀和潤、裕融今年獲利將雙雙改寫歷史紀錄，和潤全年每股淨利上看6元，裕融儘管今年因配股1.5元股本將膨脹，法人仍估全年將賺進一股本。

隸屬和泰集團的和潤企業，是國內最大汽車金融業者，受惠國內車市成長，及大陸疫情影響趨緩，第一季稅後淨利達9.03億元、年增39.8％，創同期新高，EPS達1.52元，其中大陸地區獲利成長率高達128％。

和潤也同步公告4月自結合併營收14.2億元、年增25.2％；前四月合併營收55.4億元、年增20％，單月與累計營收均創同期新高。

和潤總經理林彥良表示，第二季營運展望可望延續第一季動能，主因是市場景氣穩定，有助個人消費金融、企業金融的需求成長，及整體應收帳款淨額持續累積，資產品質佳帶動信用成本降低。

裕融自結4月合併營收26.70億元、年增8.30％；累計前四月合併營收102.97億元、年增4.42％，稅後淨利14.92億元、年增54.6％，EPS達4.29元。

裕融透露，第一季與4月獲利成長，除因資產餘額持續成長貢獻外，大陸轉投資事業－裕隆汽車金融（中國）公司虧損大幅縮減，也成為關鍵。

(工商 )