歌手賴銘偉日前在臉書發文透露打了AZ疫苗第一劑，不過他打完第二天出現發燒症狀，賴銘偉趕緊取消工作、返家休養，而今（11日）是賴銘偉接種AZ疫苗的第六天，他現在已無發燒症狀、肌肉痠痛已恢復，不過賴銘偉卻透露：「整天覺得眼皮沉重的疲倦感」。

36歲賴銘偉5日在臉書宣布接種AZ疫苗，原本才發文報平安，不過他接種疫苗第二天就出現發燒症狀、體溫37.8度，注射處依然輕微痠痛，賴銘偉不得不趕緊取消表演工作、在家休養，賴銘偉每天也會在臉書分享身體狀況，昨還透露「感覺有點中暑反應，母親節大餐吃到一半在廁所吐光，覺得浪費」，而今天是他接種AZ疫苗的第六天，賴銘偉就表示：「無發燒症狀、肌肉痠痛已經恢復許多，整天覺得眼皮沉重的疲倦感 繼續觀察」。

AZ疫苗第一劑💉 Day6 無發燒症狀 肌肉痠痛已經恢復許多 整天覺得眼皮沉重的疲倦感🥱 繼續觀察👀 由賴銘偉發佈於 2021年5月10日 星期一

新冠肺炎疫情仍持續，中央流行疫情指揮中心放寬公費疫苗接種標準，並呼籲民眾盡快接種疫苗自我保護，賴銘偉接種AZ疫苗的第一劑時，他也發文提到：「保護自己也保護他人，大家一起照顧健康對抗疫情」。

由於賴銘偉上個月9日在新加坡舉行演唱會，他結束工作後返台後，就進行14天的隔離，賴銘偉也把隔離14天的體溫變化、防疫旅館的伙食記錄下來，並趁著隔離期間好好沉澱心情、創作更多歌曲，也讓外界都很期待他早日分享作品。

(中時新聞網)