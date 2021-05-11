據英國《每日郵報》等多個媒體報導，尼泊爾聖母峰大本營近期出現新冠疫情，多名登山者確診新冠。聖母峰基地營工作人員透露，4月中旬，一名挪威籍登山者在大本營發生胸腔不適的問題，本來以為是常見於此的高山肺水腫，病患送回至首都加德滿都時確認感染COVID19，截至5月5日為止，已有近20位登山者從大本營被送回加德滿都，確診後進行隔離治療。

澎湃新聞近日專訪了聖母峰大本營首位新冠檢測呈陽性的登山者厄蘭德.內斯，他表示，在開始登山後身體出現乏力的情況，起初以為是高原反應，但沒想到是因為感染新冠。

聖母峰攀登人次正逐年增加，從20年前每年僅開放1至2隊許可，至2010年後開始有商業登山隊進駐，人次大幅提升至數十甚至於數百人，2020年因全球疫情爆發，尼泊爾當局僅開放測量團隊上山，可說是近年來世界最高峰最清靜的一年。

2021年尼泊爾重新開放外籍旅客以登山名義申請入境，聖母峰則破天荒突破申請人數新高，超過400位通過合法申請的登山者與更多的後勤人員總計約2000人，聚集於海拔高度超過5000公尺的聖母峰大本營。

早在第一例確診病患出現以前，就有當地學者擔憂此處可能容易發生群聚感染。

(旺報 )