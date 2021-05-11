電動車鋰電池燃燒後爆炸裂開。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區日前發生一起電動自行車停放車庫自燃起火的火燒車事件，當時車主在1樓客廳看電視，聽到車庫發出異常聲音且陸續竄出濃煙、火舌，驚覺電動自行車起火，撥打119電話報案，並與家人、鄰居拿臉盆裝水及拉自來水管滅火，因發現得早且處置得宜，消防車到達前就撲滅火勢。

台南市消防局指出，鋰電池火災最好的滅火方式是以水持續降溫直到反應完畢，並且移除鄰近可燃物，如研判無法初期滅火，就要盡速避難逃生。

因應電動車輛為未來趨勢，而電動車輛火災案件時有所聞，消防局也特別呼籲得小心謹慎防範。歸咎電動自行車引起火災多與與鋰電池組(含其電源組裝配線)有關，鋰電池組內部短路、外部短路或過充(安全裝置失效，未作動斷電，持續過度充電)等因素都可能引起火災。

鑑於近期有相關案例發生，消防局建議民眾選購或使用時多加留心，降低電動自行車發生火災風險。包括選購具有合格標章之電動自行車、使用前請詳閱產品說明書，並依照說明書登載事項使用或維護、停放處應盡量避免陽光直射或高溫等環境，且周遭應避免放置、囤積可燃或易燃物。充電完成時，請拔除充電插頭，以避免當安全裝置故障失效時，發生過充情形而引發火燒車。

此外，電動自行車應避免摔碰或撞擊，一旦發現鋰電池組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免騎乘，必要時將電動自行車移至空曠處。尤其要提醒請勿改造、變造電動自行車增速（或提升馬力），依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。

消防局長李明峯提醒民眾，請選購具有合格標章之電動自行車，並依照產品說明書登載事項駕駛使用或維護，防範電動自行車發生火災。

(中時 )