伊能靜近日受邀登上草莓音樂節舞台，當天一身露肩平口小禮服登場，不過一張疑似外貌走鐘、身材發福的照片外流，對此，她難掩怒火發文3千字反擊，對外貌相當在意的她，據悉對外提供的照片，都要靠旗下團隊精密修圖後才能發出，甚至在公開場合演出，對粉絲拍照也抓得十分嚴格。

伊能靜近來參加草莓音樂節的照片被瘋傳，只見無修圖照遭網友嘲笑身材發福臃腫，讓她忍無可忍發文3千字反擊，怒嗆網友惡意把她P成1.5倍體型，不過最後決定放下刪文，還不忘自嘲「妳長大了」，隨後伊能靜有一組現身上海機場的美照在網上流傳，只見她不僅氣色極佳，身材更是維持得宜，完全不像53歲的樣子，似乎是在對「草莓音樂節」外流的發福照平反。

伊能靜對外提供照片都要先精密修圖。（圖／微博）

據悉，伊能靜對於自我外貌有極高要求，旗下團隊基於保護藝人立場，除了對外提供照片都要先精密修圖，對一般路人和粉絲拍照也是抓的很嚴，不過百密總有一疏，還是會有許多非官方的未修圖照片在網路瘋傳，導致讓伊能靜「原形畢露」，像這次就是旗下團隊緊急連繫各大媒體，將她的發福臃腫照撤換掉。

伊能靜過去曾在節目中分享凍齡秘方，例如不喝冰冷飲料跟食物、喜歡泡澡促進代謝、每天花許多時間運動排毒，更不諱言透露年砸新台幣百萬元以上保養，才能維持現在的完美體態。

(中時新聞網)