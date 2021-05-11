紐約尼克本季重返榮耀，暌違8年晉級季後賽，他們前一次打進季後賽是「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)還在當主將，史陶德邁爾(Amar'e Stoudemire)還沒回去以色列老家的2013年了。今年尼克的成功一部分必須歸功於他們從活塞隊找回「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)。

可能羅斯自己都沒想到能在32歲重返巔峰，事實上羅斯表示他目前處於前所未有的最佳狀態，包括生涯新高的41.7%三分球命中率，他在活塞的時候只有33%。攻守數據當然他比不上那些新銳好手，但是羅斯對於球隊的貢獻度(場上的正負值)卻是最高的。

羅斯出賽32場的正負值總合為+206，高居全隊之冠，相當於他在場上的時候，尼克比對手多得了206分，而且他還是打替補而已。羅斯利用自己的切入能力，讓對方在防守時不敢貼太近，藉此增加中距離和外線的跳投命中率。雖然他自己不以防守見長，但尼克本季的防守效能是全聯盟第4，攻擊效能僅排在第20，羅斯只要負責支援進攻端就是幫了球隊大忙。

尼克崛起的主要幕前功臣仍是總教練席波迪(Tom Thibodeau)與主力前鋒蘭道爾(Julius Randle)。席波迪就是當年在公牛隊幫助羅斯成為最年輕MVP的恩師。兩人後來又在灰狼、尼克重聚，顯然席波迪知道如何最有效率地運用羅斯。蘭道爾則是本季破殼而出的聯盟大驚奇，以場均10.3籃板、41.3%外線命中率的罕見技能組合晉身明星球員。籃網今年雖然風光，尼克還未打算輕易讓出紐約一哥的寶座。

(中時新聞網)