直播》松山之亂偵結 北檢記者會說明案情真相

松山之亂偵結，北檢說明案情

黑衣人上月夜闖台北市松山分局引發「松山之亂」，台北市警察局事後除將涉嫌的徐權等10黑衣人送辦外，亦將中崙所長許書桓、副所長顏敏森、傅姓巡佐3人依縱放人犯、偽證罪，連台北市警局長陳嘉昌及前松山警分局長林志誠都自請北檢調查，台北地檢署經2周密集調查，今(11日)偵結，處分許、傅緩起訴，應交15萬緩起訴處分金並須接受法治課程4小時，另依毀損罪起訴黑衣人徐權，中崙所副所長顏敏森被控縱放人犯則獲不起訴。

「松山之亂」於上月16日，台北市警松山分局前教官楊忠蒞因酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，竟有10人追進警局，一度撞倒派出所電腦，警方事後未處理。有員警在〈靠北警察〉上爆料，事後警方竟在分局與黑衣人上演握手大和解，引發軒然大波。臺北市政府也將在明(12日)公布調查報告，查明到底是誰安排警察與黑幫演出大和解戲碼。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

北檢調查，許書桓供稱，因黑衣人已遭驅離且表示願賠償，為維護教官與所內同事尊嚴，遂在傅姓巡佐建議下，將96秒關鍵畫面格式化刪除。從所內監視畫面可發現，16日晚間7時7分許，由傅姓巡佐操作電腦，進行檔案格式化；所長在旁使用手機，經調行動電話採證，所長當時係與分局長對話，向分局長報告當夜與記者餐敘事宜。

松山之亂偵結，北檢舉行記者會公布案情。（圖／趙雙傑攝）

(中時新聞網)