周一(LME)期銅再觸及10年來歷史新高的每公噸10,747.5美金後引發獲利回吐，連帶影響其餘金屬價格亦在多創新高後下修，此前，股市和石油等其他風險資產同時也出現了回落，令看漲投資者，對價格可能出現回調盤整感到緊張。

分析師表示，今年至今銅價已上漲近40%，在未明瞭這波價格急升對需求有何影響的同時，面對漲到如此高點的價格，令投資者強烈想要獲利了結的誘因，看漲銅價的投資者，隨著全球經濟從疫情中復甦，加上轉型綠色能源行業投資的增加，對銅的需求將進一步提高，同時，銅精礦市場供應緊張亦將支撐銅價。

終場周一(5/10)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌45美元，報每公噸29,770美元；期鎳下跌320美元，報每公噸17,762美元；期鋅下跌23.5美元，報每公噸2,991.5美元；期鋁下跌9美元，報每公噸2,531美元；期銅下跌35美元，報每公噸10,382美元；期鉛下跌24美元，報每公噸2,212.5美元。(商品行情網)

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