金管會證期局表示，核准富邦投信申報募集開放式指數股票型「富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。

證期局指出，「富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金」以追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，由中信銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。

(時報資訊)