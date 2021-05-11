《基金》富邦台灣核心半導體ETF基金 准募 09:442021/05/11 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准富邦投信申報募集開放式指數股票型「富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。 證期局指出，「富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金」以追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，由中信銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。 《金融股》富邦金4月底每股淨值達76.32元 締新猷 《基金》綠色地球趨勢 零碳排投資正夯 (時報資訊) #富邦投信 #基金 #募集 #金管會 #證期局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》陸火紅投資趨勢 科技型ETF對焦準 15:072021/05/10 財經 《百貨股》富邦媒4月營收創同期新高 5月繼續旺 15:582021/05/10 財經 《金融股》國泰金前4月大賺逾半個資本額 08:022021/05/11 財經 《基金》除權息旺季將臨 台股高股息基金享甜頭 10:182021/05/11 財經 《台北股市》盤中焦點股：華紙、盛餘、中鴻、嘉裕、吉祥全、麗臺 10:182021/05/11 財經 美企財報、經濟數據俱佳 美股基金伺機布局 11:542021/05/10 財經 以太幣漲破4000 下一站：1萬美元？ 00:022021/05/11 財經 疫情推一把 保守德國人也買股 04:102021/05/10 全球財經 《基金》寵物剛性需求爆發 投資價值不言而喻 16:152021/05/10 財經 受累科技股大跌 方舟創新ETF下探今年新低 09:112021/05/11 財經 雙雄領軍 金控前四月賺逾倍 04:102021/05/11 財經要聞 財經熱門新聞 特斯拉光環盡失？專家曝這2家最有機會搶市占 - 財經 唱旺台積電卻出貨近9萬張 專家解析外資為何落跑？ - 財經 全民瘋傳產 電子大失血 - 財經要聞 - 工商時報 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 黃天牧：台股已到新形態 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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