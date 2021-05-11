觀望氣氛濃，周一歐美原油期貨微漲；美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)，於受到駭客勒索軟體攻擊後，宣布預計本周末有望恢復大部分的營運服務。同時，美國政府也將盡快重啟從德克薩斯州到新澤西州的管道系統，以避免造成更嚴重的燃油供應中斷。

然而，儘管中國4月進出口數據意外亮眼，但4月進口原油卻較去年同期下降0.2%，以致油市買盤呈保守態勢；分析師認為，市場將聚焦於Colonial Pipeline駭客攻擊事件，而主要燃料管線的關閉時間，將影響油價短期內走勢。其中美國原油漲幅0.03%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲漲0.02美元，報每桶64.92美元；6月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.02美元；6月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.13美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.04美元，報每桶68.32美元。(商品行情網)

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