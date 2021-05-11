該詐騙集團利用繩索、球棒作為暴力討債的工具。（蘆竹分局提供）

20歲許姓男子去年11月18日至深夜11點仍遲遲未回家，母親報警後，蘆竹分局員警才在蘆竹區大古山宮廟前的停車場尋獲滿身是傷許姓男子，據警方調查才發現，原來該名男子以假書記官身份向民眾詐騙108萬，並和同集團的友人進行假搶劫，遭集團內成員發現後被強押到汽車旅館痛毆逼供。

蘆竹分局表示，許姓男子為四海幫的成員，去年11月18日在高雄市前鎮區以書記官的假身份詐騙1名被害人108萬的現金，當時他隨即串通了集團內的20歲翁姓成員及19歲褚姓男子進行假搶劫，同時回報集團騙來的錢全部被搶光了。

不料，許姓男子於返回桃園後，隨即遭四海幫派份子21歲杜姓男子、20歲鄭姓男子、15歲張姓少年等人強押至蘆竹區某汽車旅館內毆打逼供，並於當日晚間10點丟棄在大古山宮廟前的停車場，直到晚上11點多仍未返家，母親擔心是否遭到危險而報警協尋，員警隨後找到許姓男子時，許姓男子仍然堅不吐實，警方調查活動軌跡並輔以循循善誘後，許姓男子才吐露實情，員警也因而破獲詐騙集團成員「黑吃黑」的連環詐欺案。

蘆竹分局目前除依組織犯罪條例、妨害自由、詐欺、傷害等罪嫌將杜姓男子以及另外6名集團成員移送桃園地檢署偵辦外，另外也查出杜嫌等人涉嫌至少4起以上，以假檢調查案為由要求交付現金為手法的詐欺案件，除了繼續擴大追查外，蘆竹分局也呼籲，若有遭到以上手法詐騙的被害人，請儘速出面指認，這次桃園警方治平掃黑專案，展現打擊黑幫的實力與決心。

(中時 )