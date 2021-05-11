金門與廈門的小三通客運從去年2月起因疫情中斷，嚴重影響金門當地商機。在金門機場前排班的計程車司機直言，過去小三通往來頻繁，一天可賺1800至2500元；如今少了小三通的陸客，一天能賺到500元就覺得自己運氣很好了，現在只剩台灣本島客，團客都有遊覽車接送，自由行則會自行租車，生意實在很難做，旅行社及觀光旅宿更是慘不忍睹。

根據金門小三通入出境人數統計，2019年共有196萬3044人次，2020年起因應疫情自2月10日起暫停小三通客運船舶往來，當年只有11萬3076人，小三通迄今已斷了1年3個月。

香港媒體《中評社》訪問金門當地63歲蔡姓計程車司機，蔡無奈表示，以前一天可賺1800至2500元，主因是過來跑單幫採買物資的陸客很多，他們無駕照也不能騎電動車，來台灣只能搭計程車，常常雙手各提一大卡皮箱，來時空空、去時滿滿，榮景可見一斑；這些陸客一天最多跑兩趟，甚至常常會直接包車，跑遍各大藥妝店採買生活用品、各大量販店採買奶粉，午餐則會在金門當地吃廣東粥，司機只要接到陸客就有基本保障收入，陸客來不來差別真的很大。

報導指出，金門機場大門口現場排班司機，不是無聊在滑手機，就是無所事事在一旁聊天，車子也都是熄火狀態，生意著實慘淡。蔡姓司機強調，小三通中斷以來，影響最大的是旅行社及觀光旅宿，已聽說許多老闆受不了虧損，選擇黯然退場。

(中時新聞網)