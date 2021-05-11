印度爆發新一波疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，從印度來的境外移入個案「未來一定會增加」，國人應提高警覺。印度病毒有多恐怖？根據世界衛生組織（WHO）最新觀察，印度變種病毒株傳播力極強，專家甚至警告這種病毒「一人染疫恐全家確診」。

「從印度來的確診個案一定會增加，務必提高警覺」，指揮中心近來內憂（華航、諾富特事件）外患（境外移入）不斷，陳時中10日更脫口而出，指來自印度的個案，可能成為下一階段防疫重點。

印度爆發新一波疫情後，每日確診人數至少3、40萬人起跳，讓人看得怵目驚心。WHO提出最新警告，印度變種病毒株「B.1.617」已從原本的「受關注」提升為「令人擔憂」。

「B.1.617」是第4個全球聞之色變的變異株，其他3個分別為英國、巴西、南非。專家指出，這種變異株比原病毒更危險、傳染力更強，恐使疫苗效果變差。「B.1.617」去年10月發現，已傳播到30幾個國家。

WHO專家強調，從印度確診人數激增可發現，「現在的模式是，一個人得到了，全家似乎都得到了，這與第一波疫情不同，我們現在所看到的更具傳播性」。

在印度航班全面中斷後，目前想從印度返台，得透過轉機日本。台灣需不需要針對印度入境旅客提升防疫措施？陳時中表示，印度入境旅客全部進集中檢疫所，有症狀就採檢，檢疫期滿採檢陰性才可出關，目前量能是足夠的。

(中時新聞網)